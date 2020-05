Dalla Regione oltre 230mila euro ai Comuni pisani per i centri estivi

“Dei due milioni di euro che la Regione Toscana ha stanziato per la progettazione e la realizzazione di esperienze educative e di socializzazione rivolte ai bambini e ai ragazzi per i mesi estivi di quest’anno, 234,499mila euro andranno ai Comuni pisani". Lo rende noto la consigliera regionale del Partito Democratico Alessandra Nardini dopo la delibera della Giunta Regionale 'Emergenza sanitaria Covid-19: contributi straordinari alle amministrazioni comunali per la realizzazione di centri estivi in Toscana' per far fronte ad un periodo complicato anche per la gestione dei più piccoli rimasti 'orfani' della scuola in seguito alla chiusura per l'emergenza Covid-19.

Le risorse integrative regionali sono state redistribuite ai Comuni sulla base della popolazione in fascia di età 3-14 anni.



"Un contributo a sostegno delle amministrazioni del nostro territorio che, a seguito delle misure di contrasto all’emergenza sanitaria, si trovano ad affrontare una situazione inedita per far fronte ai bisogni dei più piccoli e delle famiglie - prosegue Nardini - l’obiettivo del ‘cantiere scuola’ avviato dalla Regione Toscana è infatti quello di integrare risorse, competenze e professionalità, coinvolgendo anche le associazioni sportive e culturali dei territori per favorire il ritorno alla normalità in sicurezza, garantire a bambini e ragazzi il diritto a esperienze educative e di socializzazione, e conciliare il lavoro alla cura dei figli”.



Di seguito l’elenco delle risorse destinate ai Comuni della provincia di Pisa:

Bientina 5.728,82 euro

Buti 3.063,72 euro

Calci 3.690,13 euro

Calcinaia 8.388,22 euro

Capannoli 3.986,25 euro

Casale Marittimo 580,85 euro

Casciana Terme Lari 7.044,28 euro

Cascina 27.562,09 euro

Castelfranco di Sotto 8.012,37 euro

Castellina Marittima 945,31 euro

Castelnuovo di V. Cecina 1.042,12 euro

Chianni 546,69 euro

Crespina Lorenzana 3.023,86 euro

Fauglia 2.032,99 euro

Guardistallo 580,85 euro

Lajatico 637,80 euro

Montecatini Val Cecina 791,56 euro

Montescudaio 1.492,00 euro

Monteverdi Marittimo 347,37 euro

Montopoli in Val d'Arno 6.884,83 euro

Orciano Pisano 244,87 euro

Palaia 2.545,51 euro

Peccioli 2.602,45 euro

Pisa 42.459,29 euro

Pomarance 2.431,61 euro

Ponsacco 10.426,90 euro

Pontedera 16.622,68 euro

Riparbella 888,36 euro

San Giuliano Terme 16.918,80 euro

San Miniato 15.831,12 euro

Santa Croce sull'Arno 9.532,84 euro

Santa Luce 746,00 euro

Santa Maria a Monte 8.177,51 euro

Terricciola 2.602,45 euro

Vecchiano 6.537,46 euro

Vicopisano 4.988,51 euro

Volterra 4.561,41 euro