Mobilità sostenibile: "Al Comune di Pisa oltre 300mila euro per nuove piste ciclabili"

Una notizia positiva per la mobilità sostenibile. "Il Ministero dei trasporti ha stanziato 137,2 milioni di euro (51,4 milioni di euro per il 2020 e 85,8 milioni di euro per il 2021) da destinare alla realizzazione di nuove ciclovie urbane". L'annuncio è del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mazzeo che fornisce ulteriori dettagli: "Alla Toscana arriveranno complessivamente oltre 8,6 milioni di euro e di questi una quota parte di 4,2 milioni di euro è destinata nello specifico ai Comuni sede legale di un’Istituzione Universitaria per la 'progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari'.

Tradotto: al Comune di Pisa arriveranno 315.339 euro (118.201 per il 2020 e 197.138 per il 2021). Una bella notizia e un altro importante provvedimento concreto per sostenere, coi fatti, la mobilità sostenibile nella nostra città".

