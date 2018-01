Asili nido e scuole materne comunali a Pisa: le lavoratrici minacciano lo sciopero

"Stanche di aspettare e pronte ad agire". Le lavoratrici degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali cittadine hanno proclamato lo stato di agitazione al termine dell'assemblea del personale che si è svolta questa mattina, lunedì 8 gennaio. A renderlo noto le Rsu del comune di Pisa. "Nel 2016 - spiegano le Rsu - sono sati tagliati 13 posti di educatrici e riorganizzata la gestione dell’offerta posti bambino (il numero dei lattanti, dei divezzi per ogni plesso scolastico). Riorganizzazione che, dati alla mano, abbiamo contestato. Abbiamo chiesto, invano e per mesi, all’Amministrazione il potenziamento dell’organico che avrebbe migliorato la qualità del servizio e il benessere dei bambini/e. Sono passati 4 mesi dall’ultimo incontro con la parte dirigenziale dell’Ufficio Istruzione e siamo ancora in attesa di risposte concrete alle richieste delle lavoratrici".

"Chiediamo all'Amministrazione - proseguono le Rsu - di dotare le strutture di personale adeguato garantendo al contempo tutte le sostituzioni e di accogliere le proposte sindacali per una nuova organizzazione del servizio che preveda, ad una certa età, la possibilità di ridurre l’orario frontale a favore di attività organizzative e di coordinamento. Ad oggi, Amministrazione e dirigente del servizio, sono solo in teoria disponibili a modificare il piano occupazionale ma in pratica avviene l’esatto contrario. Le lavoratrici sono però stanche di aspettare e sono pronte ad agire".



L’assemblea ha così dato mandato alle Rsu "di proclamare lo stato di agitazione e di prevedere un percorso di mobilitazione a partire dal blocco degli straordinari, delle flessibilità orarie e di turno denunciando, da oggi in poi, tutte le situazioni di fuori rapporto. Qualora non arriveranno risposte - concludono le Rsu - proseguiremno la mobilitazione e proclameremo lo sciopero".