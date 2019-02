Centro storico: "Il Comune realizzerà una statua in onore di Galileo Galilei"

"Realizzeremo una statua dedicata a Galileo Galilei e la posizioneremo in centro storico". L'annuncio è stato dato questa mattina, 8 febbraio, dall'assessore alla Cultura del comune di Pisa, Andrea Buscemi, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Gambacorti in occasione della presentazione della 'Giornata Galileiana' che si svolgerà in città il prossimo 15 febbraio, nel giorno dell'anniversario della nascita, avvenuta proprio a Pisa nel 1564, del grande scienziato e umanista.

"L'idea - ha spiegato Buscemi - è quella di posizionarla in Largo Ciro Menotti, in un'area che presenta anche alcuni problemi di decoro. L'obiettivo è quello di superare il paradosso tutto pisano legato alla figura di Galileo: un 'brand' che non è mai stato sfruttato a pieno, nonostante la città di Pisa gli abbia dato i natali, e che può fungere da richiamo anche per i turisti". Il progetto è al momento ancora in fase embrionale. "Faremo un bando pubblico - ha continuato Buscemi - a cui verranno chiamati a partecipare vari artisti. Mi piacerebbe inaugurare la statua il 15 febbraio del prossimo anno in occasione dell'anniversario della nascita di Galileo".