Stazione Marconi a Coltano, il degrado al Tg1: "Serve soluzione, immagine negativa"

Il degrado presente alla Stazione Marconi di Coltano alla ribalta nazionale grazie al servizio trasmesso ieri sera, 28 dicembre, nell'edizione delle 20 del Tg1. Scritte sui muri, calcinacci, una vera e propria 'foresta' nata all'interno della casa della radio, e poi ruote di auto, sporcizia e rifiuti vari. Una situazione allo sfascio che la stessa figlia di Guglielmo Marconi, Elettra, ha chiesto di risollevare, mettendo magari anche una targa per ricordare 'l'impresa' di cui suo padre andava fiero: nel 1910 partì infatti, per la prima volta, proprio dalle campagne di Pisa, un messaggio radio che dall'Europa raggiunse l'Africa.

Il giorno dopo il servizio su Rai Uno, il sindaco Marco Filippeschi commenta la situazione della Stazione Marconi, di proprietà del Demanio. "La denuncia di un vero e proprio scandalo nazionale ha preso finalmente quota. Il Comune si è fatto avanti, come si sa, con un progetto per il trasferimento definitivo della proprietà demaniale e con la richiesta di un'assegnazione almeno provvisoria per interventi minimi di mantenimento. Con una prima risposta - afferma il sindaco Filippeschi - nell'ultimo incontro con il capo di gabinetto del ministro Dario Franceschini, Giampaolo D'Andrea, ho di nuovo segnalato il caso, sollecitando anche un intervento del Mibact. Si sa che ho sensibilizzato i presidenti della Repubblica Napolitano e Mattarella. È una battaglia che la città deve vincere. Ma la memoria di Guglielmo Marconi ha un valore assoluto, mondiale. Dunque si tratta di una risposta che Governo e Parlamento devono dare, che ha una dimensione certamente risolvibile. Lo scandalo è che ad oggi non si è trovata e le immagini delle rovine della Stazione danno un'immagine molto negativa del nostro paese".