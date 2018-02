Stazione Marconi, lavori fermi: spunta l'amianto

Stop inatteso ai lavori di bonifica dell'area della Stazione Marconi, operazioni inaugurate il 29 gennaio scorso. La messa in sicurezza dello stabile si è dovuta interrompere ai primi di febbraio per la presenza di amianto all'interno della struttura, con quindi la necessità di particolari procedure per lo smaltimento del pericoloso materiale.

"Proprio all'interno dell'edificio - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Serfogli - sono state trovate delle lastre di amianto e quindi è stato necessario prevedere il Piano Operativo di Sicurezza, con il cantiere che si è dovuto fermare. Ai 47mila euro previsti si dovranno quindi aggiungere le spese per lo smaltimento, si dovrà vedere a quanto ammonteranno ma si va nell'ordine credo dei 15-20mila euro. In ogni caso è stato tutto predisposto, le operazioni di bonifica ripartiranno lunedì prossimo, mentre procedono gli incontri con Soprintendenza e Demanio per attuare la valorizzazione".

Ad aggiungersi al complesso della Stazione Marconi sarà anche un altro monumento: "Si tratta di un cippo commemorativo degli anni '70, realizzato dagli americani sia in italiano che in inglese alla memoria di Marconi a Coltano, che ora si trova a Camp Darby. Ho trovato il carteggio dove il Comune aveva accolto già la possibilità di averlo dallo Stato, conto di definire il ricollocamento del monumento in un incontro con il comandante italiano della base".