Piazza dei Miracoli: arriva la 'stazione mobile' dei Carabinieri

Novità per aumentare la sicurezza nella zona monumentale di Pisa. A partire dal mese di marzo infatti sarà presente, nei pressi della Torre, una 'stazione mobile' dei Carabinieri per la ricezione di eventuali denunce e per la segnalazione di tutti quei fatti e circostanze d’interesse ai fini della sicurezza dell’intera area e delle vie e piazze circostanti. L'iniziativa è promossa dal Comando provinciale dell'Arma, con il coordinamento della Prefettura, per dare una risposta sempre più efficace ed efficiente alla domanda di sicurezza dei cittadini, degli operatori economici e delle migliaia di turisti che specie in primavera ed in estate affollano la zona di Piazza dei Miracoli, oltre che per promuovere forme di sicurezza partecipata attraverso il coinvolgimento della cittadinanza.

Nel dettaglio dunque un piccolo ufficio sarà predisposto, a titolo sperimentale, solo nei fine settimana fino alla fine di aprile. Con decorrenza dal 1° maggio e fino alla fine di settembre il servizio sarà ulteriormente intensificato e verrà svolto a giorni alterni, quando la vigilanza dell’intera area di piazza dei Miracoli è affidata, oltre al personale dell’Esercito, a quello dell’Arma dei Carabinieri.

L’impiego della 'stazione mobile”, che andrà ad integrare il dispositivo di sicurezza già presente sul territorio, consentirà ai residenti della zona ed ai turisti di presentare direttamente 'in loco' eventuali denunce, richiedere informazioni e consigli ed effettuare segnalazioni senza doversi necessariamente recare in caserma.