Stazione Radio a Coltano, l'appello dell'Associazione Nazionale Case della Memoria: "Salvatela"

Anche l'Associazione Nazionale Case della Memoria si unisce all'appello lanciato al Tg1 dalla figlia di Guglielmo Marconi, Elettra, per il recupero della Stazione di Coltano, caduta nell'incuria e nel degrado. "Si tratta di un luogo altamente simbolico - affermano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - un luogo in cui Guglielmo Marconi ha fatto la storia e che adesso è ridotto a un edificio fantasma. Riteniamo che sia doveroso fare il necessario per riportarlo al più presto in condizioni ottimali e rendere così fruibile a tutti un luogo di scienza dal valore inestimabile. E magari vederlo diventare in futuro una nuova Casa della Memoria di Guglielmo Marconi".

E proprio nei giorni scorsi è stata imboccata la via della riqualificazione con il passaggio in concessione per due anni del bene dal Demanio al Comune di Pisa, che ha in programma una prima pulitura e messa in sicurezza dell'area dalla quale agli inizi del '900 parti la prima comunicazione radio che dall'Europa raggiunse l'Africa. "In questo modo - aveva sottolineato l'assessore Andrea Serfogli - potremmo effettuare le indagini e le verifiche necessarie per la definizione del progetto definitivo e per elaborare un progetto di valorizzazione del bene".

Una volta definiti questi progetti l'amministrazione conta di ottenere il trasferimento definitivo dell'edificio così da poter avviare una sua riqualificazione. L'obiettivo è quello di creare uno spazio museale con annesso una sorta di incubatore d'impresa.