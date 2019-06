La Stella Azzurra compie 50 anni: una settimana di festa per celebrare il traguardo

Un traguardo importante per la Stella Azzurra. Quest'anno infatti la storica società sportiva di Pontedera soffia su 50 candeline.

La società nacque infatti nel 1969 grazie all'iniziativa di Don Bertelli e di alcuni volontari della zona de 'I Villaggi', ai quali di lì a poco si aggiunge l'apporto, ad oggi ancora fondamentale, di Don Angelo Cuter.

Nonostante gli anni siano passati e le persone si siano di volta in volta alternate nel tempo, la filosofia con cui la Stella Azzurra è nata non è mai stata cambiata: il voler creare, prima che degli atleti, degli uomini che antepongano a sé stessi il gruppo, lo spirito sociale, l'educazione, il rispetto e la solidarietà. In pratica una società che “ha improntato la propria attività all'insegna di un calcio dei valori, della formazione atletica ed umana mirata non soltanto alla ricerca effimera della prestazione sportiva, ma nell'ottica di una crescita che accompagna il giovane fino alla maturazione della sana etica sportiva" come dichiarato da Franco Marini, delegato provinciale FIGC.

Per festeggiare i 10 lustri, la società ha organizzato una vera e propria kermesse che durerà una settimana e vedrà tutte le sere lo svolgersi di vari eventi presso il campo sportivo 'Paolo Bachi' ed al 'Parco Corradino d'Ascanio', quartier generale del sodalizio pontederese.

Si parte lunedì 3 giugno con un’apericena dalle ore 20:00, durante il quale ci sarà una proiezione 'Memories', vale a dire le foto di tutti coloro che da atleti, allenatori e dirigenti si sono succeduti nel corso di questi cinquant'anni. Si proseguirà il giorno successivo, martedì 4, con il Torneo 'Vecchie Glorie' nel quale sono stati convocati ed invitati a rimettere gli scarpini tutti i calciatori nati tra il 1956 ed il 2002 che hanno indossato i colori della società nel corso del tempo, naturalmente sotto la direzione dei rispettivi allenatori.



Visto che la Stella Azzurra non è stata solo calcio, mercoledì 5 si terrà una dimostrazione di Tennis Tavolo che, assieme alla ginnastica e alla pallavolo, ha rappresentato una delle discipline praticate nel tempo. Giovedì 6 si terranno le finali della 10^ edizione del Torneo, divenuto oramai un appuntamento fisso del panorama calcistico giovanile della Valdera, intitolato al mai dimenticato Giuseppe Bianchi, riservato alla Categoria Allievi 'B' e che vedrà affrontarsi Pisa e Margine Coperta per il 3° e 4° posto e Città di Pontedera e Armando Picchi per le prime due posizioni. Si prosegue poi venerdì 7 con le fasi finali del Torneo 'Vecchie Glorie'.

Sabato 8, presso la chiesa del Sacro Cuore. alle ore 17:00 verrà celebrata una messa in suffragio dei membri della società deceduti e a proseguire la partita inaugurale del Torneo intitolato allo storico dirigente e vero e proprio mentore Lido Cerri.

Infine domenica 9 giugno la giornata finale con un pranzo stellare e animazione, dove si ritroveranno tutti coloro che nel corso di questi cinquant'anni hanno fatto parte a vario titolo della Stella Azzurra.