Stella Maris: collaborazione con Concerie Italiane per sostenere l'ospedale

UNIC - Concerie Italiane e IRCCS Fondazione Stella Maris insieme in un percorso di responsabilità sociale a sostegno del nuovo Ospedale dei bambini che l’Istituto è in procinto di realizzare nell’area di Cisanello a Pisa. E' questa l’importante partnership tra l’Associazione che riunisce il comparto conciario italiano, in occasione di Lineapelle, la più importante rassegna internazionale dedicata al settore presso l’ente Fiera Milano Rho, e la Fondazione Stella Maris, unico Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) con sede in Toscana, il solo in Italia dedicato esclusivamente all’assistenza e ricerca nell’ambito della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

"Grazie a UNIC - Concerie Italiane si apre una partnership che accompagnerà verso la realizzazione del nuovo Ospedale che la Fondazione Stella Maris è in procinto di costruire nell’area di Cisanello a Pisa - dichiara il presidente della Stella Maris, Giuliano Maffei - l’impegno che UNIC realizza a favore della Fondazione suggella una collaborazione a favore dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, che vogliamo rappresenti l’inizio di un percorso insieme, mano nella mano, pelle a pelle, verso la realizzazione del nuovo Ospedale dei bambini di Cisanello".

La partnership tra le due importanti realtà si concretizzerà in un insieme di iniziative. La prima sarà la presenza della Fondazione Stella Maris con un proprio stand a Lineapelle, la più importante fiera internazionale di settore, in programma a Fieramilano Rho dal 20 al 22 febbraio 2019. Una presenza importante che consentirà all’Istituto di Calambrone, tramite la presenza di alcune sue ricercatrici, di illustrare le attività che quotidianamente svolge a favore dei bambini e dei ragazzi italiani. Presso lo stand saranno disponibili materiali informativi e gadget della Fondazione.

La collaborazione troverà poi visibilità - tramite la presenza del logo della Fondazione - anche sui siti associativi. Ma altre saranno le iniziative, tra cui quella di estremo rilievo, 'Amici per la pelle' che venerdì 22 febbraio alle ore 11 presso l’Auditorium Fiera Milano Rho riunirà oltre mille studenti provenienti dalle scuole medie dei 4 distretti conciari d’Italia, in gara per un concorso tutto incentrato sul cinema. All’appuntamento sarà presente il Presidente della Fondazione Giuliano Maffei che, all’apertura dell’evento, saluterà i ragazzi e consegnerà un dono davvero speciale, quello realizzato con la pelle dai ragazzi dell’unità operativa di Emergenza Psichiatrica in cura alla Stella Maris.