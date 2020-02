Stipulata una convenzione tra l'Itis Santucci di Pomarance e Gisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nell’ottica di sostenere e promuovere la formazione, contestualmente alla divulgazione della conoscenza dei sistemi automatici (strumentazione, sistemi di automazione e controllo etc..) convinti della possibilità di creare un sistema “Win to Win” volto a creare vantaggi per la scuola, per gli studenti e anche per le imprese associate, GISI si impegna a riconoscere uno sconto del 30% (esclusi i costi di spedizione) sul prezzo di copertina su tutte le proprie pubblicazioni a tutti i docenti, studenti ed ex studenti della scuola. G.I.S.I. - Associazione Imprese Italiane di Strumentazione - è stata costituita il 15 luglio 1974 allo scopo di dar vita ad una Associazione che riunisse le aziende operanti del campo della strumentazione e della automazione dei processi produttivi, sia nella veste di costruttori che di operatori economici. Coloro che effettueranno la richiesta d’ordine on line sul sito GISI dovranno inviare successivamente un email a gisi@gisi.it con oggetto “Convenzione per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro” e facendo riferimento all’ordine.