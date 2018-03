Stop alle affissioni abusive: potenziato il servizio di rimozione dei manifesti

Si intensificano le azioni per la pulizia dalle affissioni abusive. È partito nei giorni scorsi un nuovo servizio gestito da Avr, il global service che cura la pulizia e della manutenzione delle strade del comune di Pisa. Un operatore gira il centro storico e, dopo aver staccato i manifesti, con la lancia ad acqua ad alta pressione pulisce i muri e le colonne. Le operazioni sono iniziate in Borgo Stretto, via Dini, via Case Dipinte, e continueranno nei prossimi giorni nelle vie del centro.

Il servizio si aggiunge e potenzia quello della Polizia Municipale che interviene in tutti i quartieri, sia di propria iniziativa, sia su segnalazione, per defiggere i manifesti pubblicitari attaccati senza autorizzazione su palazzi storici, portoni, loggiati o quant’altro. Ai responsabili, quando colti in flagrante, viene comminata una sanzione da 422 euro: negli ultimi 6 mesi le multe sono state 174.