Allerta neve: stop ai mezzi pesanti sulle strade

Stop ai mezzi pesanti aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria provinciale, fuori dai centri abitati. E' quanto è stato stabilito dal prefetto di Pisa Angela Pagliuca, in coordinamento con altri prefetti, in concomitanza con l'allerta arancione per neve diramata dalla Protezione Civile regionale. Il provvedimento è in vigore dalle 22 di mercoledì 28 febbraio fino a cessate esigenze.

Per quanto riguarda le strade di competenza della Provincia di Pisa, l'ente provinciale ha provveduto ad attivare il Piano Neve. In particolare, sull'intera rete viaria, suddivisa in 10 cantoni, è richiesta la presenza di almeno 10 squadre formate ciascuna da un mezzo spargisale, un mezzo spalaneve, un autocarro di supporto e fornitura fondente, oltre ad avere a disposizione quattro squadre di riserva. Vista la previsione dell'allerta arancione è stata disposta la chiusura della Sp 56 del Monte Serra dalle 18 di stasera alle 18 di domani, 1° marzo.

Oltre alle 10 squadre delle ditte appaltatrici la Provincia provvederà direttamente, con il personale provinciale, intervenendo su alcune viabilità della Valdera e a Volterra, mediante 2 squadre di addetti.