Viabilità a Cascina: tratto chiuso di via di Quarto per lavori

A partire da oggi, lunedì 25 febbraio e fino al 26 maggio prossimo, in via di Quarto a Cascina, nella porzione compresa tra via Vecchia Fiorentina e la strada Tosco Romagnola, sono previsti lavori di risanamento della condotta idrica per conto di Acque Spa. Per questo il Comune di Cascina ha disposto, in orario 00:00-24:00 il divieto di sosta e il divieto di circolazione nel tratto di strada oggetto dei lavori.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !