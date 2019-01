Freddo e maltempo: occhio al ghiaccio

E' il ghiaccio che dalle prime ore della mattina sta provocando qualche disagio alla viabilità in provincia di Pisa. Come annunciato, con l'abbassamento delle temperature e la pioggia (in alcune zone la neve), adesso il pericolo numero uno è il ghiaccio che ha reso particolarmente insidiose alcune strade, soprattutto nel volterrano già interessato ieri da precipitazioni nevose. A Volterra le scuole sono comunque aperte. Dall'amministrazione comunale fanno sapere che "la situazione più critica è sulla Sp15. Santa Margherita é percorribile, come la 68 in direzione Colle e Saline. Il trasporto pubblico non ha avuto problemi. Il centro è libero. Gli scuolabus del Comune stanno effettuando il giro come di consueto".

