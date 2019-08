Calcinaia: torna la pietra nelle vie del centro

Sono stati praticamente ultimati gli interventi di 'messa a pietra' di vicoli caratteristici situati nel pieno centro di Calcinaia. In particolar modo in via Nuova, via Mura, via Sdrucciolo delle Mura, via Rotta e la Piazzetta. Le opere sono state pianificate e portate a termine dall’amministrazione con al creazione di uno speciale corridoio nel cuore del paese che unisce con un camminamento in pietra il Museo della Fornace e Piazza Carlo Alberto. L'intervento che ha impreziosito e reso più gradevole e caratteristico il centro di Calcinaia. Resta ancora da lavorare su via della Compagnia per ripristinare la vecchia pietra trovata sotto l’asfalto. Intanto proseguono i lavori di asfaltatura di via Piave a Fornacette.

