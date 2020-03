Strade provinciali: lavori di consolidamento per oltre 1 milione di euro

Al via dal prossimo 23 marzo gli interventi di manutenzione sulla SP2 Vicarese, finalizzati al rifacimento profondo dello strato di asfalto: lavori importanti, per un importo complessivo pari a 1 milione e 160mila euro, ottenuti dalla Provincia di Pisa, ente competente degli interventi, attraverso l’accesso ad appositi fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Le lavorazioni sulla SP2 - ha descritto il presidente della provincia Massimiliano Angori - riguarderanno parte del territorio provinciale e ricadranno principalmente nel Comune di San Giuliano Terme, nelle frazioni di Ghezzano e Colignola, e nel Comune di Vicopisano, interessando il tratto che va dal centro abitato di Colignola a Caprona. Alcuni interventi saranno eseguiti anche nel Comune di Calci. Un intervento analogo, inoltre, di rifacimento sovrastrutturale dell’asfalto interesserà, nei giorni a seguire, anche la SP 30 nel Comune di Vecchiano, precisamente nella frazione di Avane, in località Panconi. In particolare saranno eseguiti sia lavori di rifacimento dello strato di usura superficiale. Le lavorazioni proseguiranno per circa un mese, condizioni meteo permettendo".

I lavori si svolgeranno con delle modifiche alla viabilità, disciplinate da apposita ordinanza della Provincia di Pisa: per tutto il periodo sarà disposto il senso unico alternato dalle 7.30 alle 18.30, regolato da impianto semaforico sulle strade interessate dagli interventi.

"Abbiamo deciso di procedere con questi lavori, programmati da tempo, a tutela della sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada, ed approfittando della sospensione delle attività scolastiche e, dunque, di un periodo di traffico notevolmente ridotto in base anche ai vari decreti Governativi vigenti, che limitano gli spostamenti viari per l’emergenza Covid 19. Analogamente, la Provincia di Pisa verificherà direttamente che i lavoratori impiegati dalle ditte incaricate di realizzare gli interventi siano messi in sicurezza attraverso il rispetto anche delle vigenti disposizioni governative, di contrasto alla diffusione dei contagi da Covid19", conclude Angori.

Soddisfatto il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio: "Quello che sta per partire è un intervento ingente che impatterà in maniera molto concreta e positiva sulla vita dei cittadini che attraversano la Vicarese. Quindi non solo sarà radicalmente migliorato uno dei tratti stradali più attraversati della provincia, ma le ricadute positive saranno anche sulle frazioni direttamente interessate: in questo caso, il territorio comunale di San Giuliano Terme sarà quello più coinvolto dall'intervento, parlo delle frazioni di Ghezzano, Colignola e Mezzana. Si tratta del primo di una serie di interventi che intendiamo mettere in campo per un miglioramento concreto e generale della viabilità provinciale. La scelta di anticipare questi interventi è stata valutata anche in considerazione della riduzione di oltre il 50% del traffico sulla strada in questo periodo particolare, riducendo in questo modo il disagio per i cittadini, in vista del futuro ritorno alla normalità. Di tale scelta sono state informate Confcommercio, Confesercenti e Cna, che hanno espresso il loro apprezzamento e che si sono impegnate a divulgare questa notizia ai loro associati. A loro va il mio ringraziamento per aver dimostrato ancora una volta senso di responsabilità e collaborazione con le istituzioni".