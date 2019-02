Lavori pubblici: strade rifatte a Forcoli, Palaia e Montefoscoli

Continuano i lavori pubblici nel comune di Palaia. A Forcoli è stato completato il progetto di riqualificazione di via Dante con marciapiedi, sottoservizi, illuminazione, attraversamenti pedonali e riasfaltatura. Conclusi anche gli attesi lavori di rifacimento del tratto stradale di accesso alla Chiesa di Forcoli e la sostituzione di tre griglie in via Nuova.

"Nelle prossime settimane - informa il sindaco Marco Gherardini - continueranno i lavori in via Venezia sulla strada che conduce alla Casa di Riposo. A Palaia apriranno inoltre i cantieri per la sistemazione dell'intero muro di recinzione del cimitero e per la sistemazione dell'intera intersezione tra via delle Pieve e via San Francesco, con la riqualificazione della parte di pavimentazione in pietra, il risanamento dei sottoservizi e la bitumatura del tratto stradale interessato dai lavori. A Montefoscoli partiranno invece i lavori di riasfaltatura di via di Grotta a Leccio nel tratto di accesso al paese. Non pochi e non meno importanti sono poi gli altri lavori pubblici finanziati col bilancio 2019 e su cui lavorare per continuare a dare risposte concrete ai problemi dei cittadini e del territorio".

Gallery