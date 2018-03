Street photography: workshop a Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Due i momenti che compongono il corso: sabato pomeriggio, alla saletta rossa del Cinema Lanteri, i due fotografi indagheranno gli aspetti ambientali, etici e attitudinali della foto di strada, senza tralasciare indicazioni sull'attrezzatura, il flash, l'uso della luce naturale e tutta la parte della multimedialità. Domenica, invece, i lavori si trasferiranno (materialmente) all'esterno per sperimentare sul campo la street photography seguendo le differenti attitudini dei due fotografi: più concentrata sulle persone e la ritrattistica quella di Matarazzo, autore di Viareggio con all'attivo numerosi riconoscimenti in prestigiosi contesti internazionali come il “Miami Street Photography Festival”, il “Tokyo International Foto Awards” e il “Suwon PASA Festival”; più attenta alla componente paesaggistica e agli elementi urbani quella di Mencacci Bandini, architetto di Pontedera recente finalista al “London Street Photography Festival” (categoria Street Series), premiato a “ImagOrbetello” nel 2016 e nel lotto dei migliori, fra gli altri, al contest fotografico organizzato nel 2015 dal quotidiano “La Stampa”. Informazioni sul programma completo e iscrizioni possono essere richieste e prenotate all'indirizzo di posta elettronica info@occhiosensibile.net.