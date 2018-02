Nuovo stadio, i tifosi all'Arena: "Ma quanto dobbiamo aspettare per il Consiglio Comunale?"

La questione 'nuovo stadio' tiene banco all'Arena Garibaldi dove oggi, domenica 25 febbraio, è di scena il derby tra i nerazzurri di mister Pazienza e i vicini di casa della Lucchese. Durante la partita infatti i tifosi della Gradinata hanno mostrato uno striscione che testimonia tutta l'impazienza dei supporters della società del presidente Corrado che chiedono a gran voce di fare in fretta con la burocrazia e di avere il via libera al progetto della nuova Arena Garibaldi con la discussione in Consiglio Comunale.

Poco dopo anche la Curva Nord ribadisce lo stesso concetto con un altro striscione.