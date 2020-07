Studente dell'Università di Pisa vince il Diana Award 2020

Omid Gholamzadeh Nasrabadi, studente italo-iraniano iscritto al primo anno del corso di laurea in inglese 'Bachelor of Science in Management for Business and Economics' presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, è risultato tra i vincitori del premio Diana Award 2020, istituito in onore della Principessa Diana del Galles. Omid, 20 anni e residente ad Empoli, potrà ora entrare in un programma di sviluppo di un anno, sotto la supervisione del team del Diana Award, per prepararsi a un altro step della competizione, il premio Diana Legacy. Il Diana Award, istituito nel 1999, premia ogni anno ragazzi tra i 9 e i 25 anni che si sono particolarmente distinti in campo sociale e umanitario. Alla cerimonia 2020, che si è svolta interamente in modalità virtuale, ha partecipato con un video messaggio anche il Principe Harry.

Il prestigioso premio è stato conferito a Omid riconoscendo l'impatto sociale che l'organizzazione 'Aid You', di cui egli è co-fondatore e CEO dal 2017, sta creando nelle comunità meno servite nell'Africa Orientale, riducendo i decessi causati da malattie cardiache. 'Aid You' ha creato una comunità globale di soccorritori della BLS (Basic Life Support) che opera con approcci e soluzioni innovative nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Uno dei suoi ultimi successi è stato 'NewHopEU', un festival dell'innovazione sociale attraverso il quale ha messo in contatto global changemakers per creare una comunità digitale internazionale di giovani con l'obiettivo di proporre soluzioni innovative a problematiche sociali locali causate dal Covid-19.

Ha già avuto altri numerosi riconoscimenti internazionali: è stato semifinalista al Diamond Challenge 2019, una competizione globale per l'imprenditorialità; è stato invitato a partecipare al World Government Summit negli Emirati Arabi; ha lavorato anche come Ambasciatore del programma di innovazione Young Sustainable Impact (YSI), operando sul territorio italiano.