Studenti dell'Itis Santucci di Pomarance in Inghilterra

Come ormai da tradizione anche quest’anno i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno fatto una settimana di studio della lingua inglese in situazione. Come ogni anno i ragazzi al loro rientro sono più motivati e arricchiti dal confronto con altre culture. Accompagnati dal prof. Stefano Bianchi e dalla prof.ssa Katia Taddei, oltre a seguire corsi di lingua inglese, sono anche riusciti a fare delle escursioni, una delle quali a Londra.

