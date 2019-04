Studenti dell'Itis Santucci di Pomarance a lezione di moto elettriche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Martedi’ 26 Marzo gli studenti del triennio, accompagnati dai prof. Gazzarri, Quarta, Bianchi e Ferrucci, si sono recati a Modena a visitare l’Energica Motor Company S.p.a. Questa azienda è la prima costruttrice di moto elettriche supersportive Made in Italy, esse sono la massima espressione dell’esclusività italiana, magistralmente realizzate nel distretto italiano dei motori: Modena. Energica nasce dall’esperienza del Gruppo CRP, la Motor Valley italiana. Il Gruppo CRP rappresenta un centro d’eccellenza per le tecnologie all’avanguardia. Energica inoltre si avvale di alcune tra le menti più brillanti della Formula 1 e solo figure altamente qualificate assemblano i suoi modelli. Ogni pezzo è sottoposto a numerosi test di controllo di qualità e prestazioni, garantendo che ogni moto Energica sia perfetta. Appena arrivati noi tutti siamo stati informati della possibilita’ che c’e’ stata data, rispetto alle tante richieste anche da parte delle Universita’, per poter visitare questa azienda cosi’ innovativa ed attinente al corso di studio dell’ITIS. In seguito ci siamo spostati nello show room dove, oltre alla visita delle moto in esposizione, ci sono state date informazioni generali in merito all’azienda e alla loro produzione. Subito dopo, l’ing. Gherardi ha illustrato il funzionamento tecnico delle moto elettriche, semplificando i concetti principali con l’ausilio di slides con schemi a blocchi. I ragazzi sono stati partecipativi e attenti, dimostrando interesse ed entusiasmo.

