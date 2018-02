Vicopisano, autobus pieno: studenti a piedi per San Valentino

"Diversi figlioli, tutti minori, sono stati lasciati a piedi il giorno di San Valentino all’uscita dalla scuola media alle ore 13,18 dall'autobus della Linea 140 ancora una volta strapieno all'inverosimile, che effettua il trasporto scolastico su Lugnano, Uliveto, Caprona e poi prosegue per Pisa. Una situazione inconcepibile".

E' la denuncia di Marrica Giobbi, consigliere comunale della Lega Nord a Vicopisano. "I ragazzi pagano regolarmente un abbonamento e le loro famiglie esigono e pretendono un servizio consono - attacca Giobbi - se il bus non è sufficientemente capiente, va trovata una soluzione rapida ed adeguata. Non sta scritto da nessuna parte che i ragazzi debbano essere abbandonati in mezzo alla strada per insufficienza di spazio sul mezzo, con tutti i pericoli che possono correre, né è possibile che vengano ammassati all'interno di abitacoli dove per la calca manca addirittura l'aria, in barba alle più elementari norme di sicurezza".



"Scenario barbaro, da terzo mondo, lontano dagli standard di un paese che si definisce civile e progredito - sottolinea ancora la consigliera leghista - i carri bestiame appartengono ad un passato, che dovrebbe essere tramontato per sempre. Ogni anno il comune di Vicopisano versa alla provincia € 42.000 per usufruire delle corse Cpt ed ogni anno si verificano disservizi. Con una specifica interrogazione che sarà all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, ho chiesto al sindaco perché non interviene sul problema e qualora si decidesse a farlo, quali iniziative intraprenderà nei confronti della Provincia e del Cpt".

