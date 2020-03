Studi classici di qualità: la Scuola Normale è l'ottava università del mondo

La Normale di Pisa trova un nuovo riconoscimento internazionale nel 'Qs World University Ranking 2020 by Subject', nota classifica che compara le università di tutto il mondo: negli Studi Classici la scuola d'eccellenza è ottava a livello planetario.

La categoria è quindi quella delle 'Art & Humanities', area 'Classics & Ancient History'. L'anno scorso era 22esima. Si conferma terza in Italia. La metodologia adottata per il ranking di questa specifica materia prende in considerazione il solo parametro delle interviste reputazionali rivolte al mondo accademico e delle imprese (Academic reputation 90% e Employer reputation 10%).

In generale l’Italia si conferma la meta migliore per gli studi classici: oltre alla Sapienza (prima in Italia e seconda nel mondo) e alla Normale, ci sono l'Università di Bologna (19esima), e l’Università di Pisa (28esima). La classifica generale QS assembla quattro parametri di valutazione, e cioè la reputazione accademica, la produzione scientifica, le citazioni delle pubblicazioni e la qualità dei laureati.