Successo all'Aoup per la giornata dedicata all'allattamento

"In occasione della settimana mondiale a sostegno dell’allattamento al seno le ostetriche dell’Azienda Ospedaliero universitaria Pisana hanno incontrato neo e future mamme. L’ iniziativa promossa per il terzo anno consecutivo dalle ostetriche dell’AOUP e organizzata in collaborazione con la Direzione Aziendale, ONDA e la U.O di Neonatologia si è svolta oggi pomeriggio presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno e offrire consulenza su molti temi quali il massaggio neonatale, la ginnastica perineale, le medicine complementari e su tutti i servizi (accoglienza ostetrica, Filo diretto, musicoterapia) che la clinica ostetrica offre alle donne alle mamme e alla famiglia sia durante la gravidanza che nel puerperio. Anche quest’anno l’evento ha riscosso un grande successo oltre 100 donne hanno partecipato. Le ostetriche con grande professionalità hanno fornito le informazioni utili per affrontare al meglio l’allattamento e i primi mesi di maternità, creando uno spazio nel quale scambiare liberamente le esperienze, ricevere sostegno e trovare occasioni di amicizia. All’evento hanno partecipato anche gli infermieri della U.O di Neonatologia dedicati all’assistenza dei neonati con difficoltà e specializzati nel trattamento dei nati prematuri.