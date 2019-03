Successo per il secondo ciclo di letture per la crescita personale alla biblioteca comunale Sms

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la biblioteca comunale SMS, il primo dei 5 incontri dedicati alle letture per la crescita personale organizzato dall’AISE (Associazione insegnanti Solidarietà Educativa) in collaborazione con Pisacounseling e con il Comitato Toscano del CNCP (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti). Tema dell’incontro, condotto dalla Dott.ssa Laura Mazzoni, linguista e counsellor, 'I 5 linguaggi dell’amore', con lettura di alcuni brani tratti dal libro dell’autore Gary Chapman. Questo primo incontro, molto partecipato, ha visto una significativa affluenza di pubblico che ha riempito la grande sala al piano seminterrato della Biblioteca. Il prossimo appuntamento è fissato per Martedì 19 marzo e sarà condotto dalla Dott.ssa Anita Rusciadelli.