Successo per la Famiglia Danzante a Mercantia

Grandissimo successo per Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, in arte la Famiglia Danzante, che si è esibita recentemente al prestigioso Festival di Mercantia a Certaldo, facendo sold out per ognuna delle 15 differenti esibizioni portate sulla scena.Davanti alla porte dei musei di arte sacra, dove avevano luogo le esibizioni, ogni sera si è creata un'enorme folla e appena aprivano le iscrizioni erano immediatamente piene! Durante i giorni del festival la famiglia di danzatori residente a Tirrenia che da ormai sei anni è conosciuta sul litorale e non solo sia come artisti che come insegnanti e direttori della scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa, è stata accolta con calorosi applausi e la richiesta del bis, riscuotendo grande coinvolgimento e apprezzamento da parte del pubblico che rimaneva incantato dai movimenti, dagli sguardi e dai respiri dei danzatori, per entrambe le performance proposte. Ne "Come per incanto" Famiglia Danzante ha voluto mettere l'accento sulla condizione dei migranti, lanciando un messaggio di speranza e solidarietà. Il pubblico ha reagito con frasi come: ' un pugno nello stomaco dato dolcemente' 'pura emozione' 'in pochi minuti capaci di accendere la speranza'. Famiglia Danzante con il suo linguaggio semplice e allo stesso tempo diretto riesce ad arrivare direttamente al cuore delle persone portando non solo messaggi di speranza ma anche di amore. In "Dubbi non ho" sono l'amore e l'importanza di fidarsi l'uno dell'altro i protagonisti di un passo a due romantico dove Niccolò danza bendato, una performance molto difficile che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. "Siamo rimasti felicissimi per il calore e l'affetto del pubblico" dichiarano Irene Cannata e Niccolò Gaggio che Mercoledì hanno ottenuto grande successo anche durante un importante evento a Montecatini Terme per la chiusura dei corsi della "Roberto re Leadership school", ricevendo tantissimi applausi e complimenti. L'estate in punta di piedi della Famiglia Danzante continua, dal 31 Luglio al 4 Agosto saranno protagonisti con "Il bacio" all'importante Festival "I Fasti" a Veroli nel Lazio; un'estate ricca di soddisfazioni che vede sulla scena babbo Niccolò, mamma Irene, Angelo e la piccola Agnes di dieci mesi come mascotte, un esempio di come la nascita di un figlio non sia un ostacolo per i propri sogni ma un mezzo per lanciarli più in alto. Per info su nuovi spettacoli famigliadanzante@gmail.com.

