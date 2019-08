Successo per la famiglia danzante a Veroli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Una platea gremita di gente e tantissimi applausi hanno accompagnato Irene Cannata e Niccolò Gaggio in tutte le 25 diverse repliche de "Il bacio", durante i cinque giorni del celebre Festival internazionale "I Fasti Verolani", giunto con successo alla sua ventesima edizione. Ne "Il Bacio", presentata in prima assoluta lo scorso anno a Mercantia, quando la danzatrice era all'ottavo mese di gravidanza, un lunghissimo bacio è il protagonista di un passo a due semplice e appassionato che Irene e Niccolò portano alla luce mantenendo le labbra sempre incollate, come a voler simboleggiare l’unione tra l’elemento della terra, fertile e creativa (la donna) e il cielo forte e potente (l’uomo). Atraverso la magia della loro danza rappresentano lo scambio e l’intima necessità di completamento l’uno dell’altra. Il pubblico ha accolto con grandissimo calore e affetto, andando a vedere anche più volte nel corso della stessa serata Irene e Niccolò, accompagnati come sempre dai loro splendidi bambini, angelo ( 8 anni ) e Agnes ( 10 mesi ), per questo ribattezzati la Famiglia Danzante. Durante i giorni del festival la famiglia di danzatori residente a Tirrenia che da ormai sei anni è conosciuta sul litorale e non solo sia come artisti che come insegnanti e direttori della scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa, è stata accolta con calorosi applausi e la richiesta del bis, riscuotendo grande coinvolgimento e apprezzamento da parte del pubblico che rimaneva incantato dai movimenti, dagli sguardi e dai respiri dei danzatori che danzavano senza mai staccare le labbra e con grande passione in ogni replica proposta. Il pubblico ha reagito con frasi come: ' l'emozione che ci avete regalato è stata la stessa del nostro primo bacio' 'quando l'emozione arriva all'anima la vita si colora' ' 5 minuti di pura emozione'. Famiglia Danzante con il suo linguaggio semplice e allo stesso tempo diretto riesce ad arrivare direttamente al cuore delle persone portando non solo messaggi di speranza ma anche di amore. "Siamo rimasti felicissimi per il calore e l'affetto del pubblico; una location splendida e l'affetto del pubblico hanno reso questi cinque giorni indimenticabili" dichiarano Irene Cannata e Niccolò Gaggio che Mercoledì hanno ottenuto grande successo anche durante l'importante settantesimo anniversario del Bagno Corallo di Tirrenia, ricevendo tantissimi applausi e complimenti. Domenica 11 si sono esibiti nella coreografia "Come per incanto" come apertura della finale dell'importante kermesse di Miss Litorale 2019, condotta da Stefano Bini. Prossimi appuntamenti per la settimana con la Famiglia Danzante domani 14 Agosto al Bagno la Pace di Tirrenia per l'apertura di "Miss un volto per fotomodella" con gli allievi della scuola di danza Amarindance, il 17 Agosto saranno in scena alla cittadella del Carnevale di Viareggio per la presentazione del carro dell'astro nascente Luca Bertozzi, infine il 18 saranno alla finale del nuovo format Marenia's got talent. Per info su nuovi spettacoli famigliadanzante@gmail.com oppure 3337120507