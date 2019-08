Successo per 'Mary Poppins' firmato Amarindance al Bagno Imperiale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Tantissimi applausi e un grandissimo entusiasmo e partecipazione del pubblico dall'inizio dello spettacolo fino alla fine, hanno accompagnato Lunedì 26 al Bagno Imperiale la messa in scena danzata dello spettacolo "Mary Poppins", liberamente ispirato e coreografato dai maestri Irene Cannata e Niccolò Gaggio e interpretato insieme a loro dagli allievi della scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa. Durante lo spettacolo il pubblico ha potuto gustare una cena sotto le stelle, a cura del ristorante del Bagno Imperiale. Con lo spettacolo di Lunedì si è conclusa nel modo migliore la rassegna estiva della scuola di danza Amarindace, che ha visto protagonisti maestri e allievi in sei contesti differenti, dai conconcorsi di bellezza, al Carnevale estivo di Marina di Pisa e di Viareggio, a Marenia's Got Talent, dove i maestri e loro figlio Angelo, con cui formano la Famiglia Danzante, sono stati premiati con il terzo premio assoluto, il primo per la danza. Anche al Bagno Imperiale "Mary Poppins" ha saputo coinvolgere il pubblico fin dalle prime note, grazie alle coinvolgenti alle musiche e alle coreografie che ci rimandano direttamente alla storia della tata più famosa del mondo, portando i presenti in un viaggio emozionante e vario allo stesso tempo. Le celebri canzoni hanno saputo coinvolgere facendo cantare grandi e piccini sulle note di "Con un poco di zucchero la pillola va giù" "supercalifragilistichespiralidoso" "L'aquilone". Gli allievi ( Erica Annibali, Anna Cavalli, Francesca D'Antuono, Angelo Gaggio, Giulia Nicolae, Vittoria Frascarelli, Adele Pagni, Alice Riparbelli, Chiara Riparbelli, Viola Anna Voto, Beatrice Zabet ) hanno saputo tenere benissimo il palco ricevendo molti complimenti anche da addetti del settore, come Paco Paquito e Celestina, che nel pomeriggio hanno allietato i bambini con il bellissimo spettacolo didattico "Buon appetito" e con cui Amarindance ha girato il video clip "WWW.WORLDWIDEWEB" e dal regista Massimo Corevi che ha proposto un'interessante partecipazione dei maestri e degli allievi a un cortometraggio "Siamo davvero felici e orgogliosi del risultato ottenuto, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso speciale questa estate" concludono i maestri. I maestri Irene Cannata e Niccolò Gaggio apriranno la kermesse della finale "Un volto x fotomodella" al porto di Pisa con la coreografia "Il Bacio". La scuola di danza Amarindance riapre a Settembre, sono già aperte le prescrizioni. Per info sul cartellone estivo e su nuove iscrizioni amarindance@gmail.com 3337120507

