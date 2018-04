Successo per Solweek: 1500 piccoli studenti a scuola di energia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si conclude oggi l’edizione 2018 di SOLWEEK, l’iniziativa didattica gratuita di Toscana Energia Green che dal 9 al 20 aprile ha accolto 1500 ragazzi di età compresa tra 9 e 13 anni presso il laboratorio Solpark, situato all’interno del parco fotovoltaico Sol Maggiore a Pisa.

Oltre 60 classi di studenti provenienti da scuole della Toscana si sono divertiti imparando. Personale specializzato li ha condotti in un viaggio all’interno del laboratorio spiegando l’importanza dell’energia ed in particolare i molteplici utilizzi di quella solare. Un libro, realizzato da Toscana Energia, dal titolo L’Avventura dell’energia consegnato come supporto formativo ha preparato i ragazzi ad affrontare questa esperienza.

Un progetto per diffondere la cultura dell’energia nelle scuole che, al settimo anno, continua a registrare moltissime richieste di adesione e che i ragazzi dimostrano di apprezzare. Un appuntamento che ogni anno si pone anche l’obiettivo di far comprendere, in modo semplice e creativo, ai piccoli visitatori quanto costa produrre energia e quanto conviene risparmiarla, attraverso semplici comportamenti quotidiani.