Tragedia a Navacchio: impiegato si impicca in banca

Dramma intorno alle 16 di oggi, venerdì 7 dicembre, nella filiale della Cassa di Risparmio di Firenze a Navacchio (Cascina). Un dipendente, un uomo di 53 anni residente a Pisa, si è tolto la vita all'interno dell'istituto di credito. E' stato ritrovato impiccato nel bagno. Immediato l'allarme al 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto i carabinieri. Secondo le prime informazioni l'uomo non avrebbe lasciato biglietti o messaggi per spiegare i motivi del suo gesto.