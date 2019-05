Muore dopo essere caduta dalla finestra: probabile suicidio a Pontedera

Una donna di 60 anni è deceduta questa mattina, sabato 25 maggio, dopo essere caduta da una finestra in una via del centro di Pontedera. L'episodio è accaduto poco prime delle 6. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118. Per la donna non c'è però stato niente da fare. Secondo una prima, parziale, ricostruzione la donna si sarebbe suicidata.