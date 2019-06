'Sulle tracce di Leonardo': 1000 chilometri di corsa in ricordo di Leonardo da Vinci

'Sulle tracce di Leonardo' è la staffetta a piedi e in bicicletta che coprirà la distanza che separa Calcinaia dal suo paese gemello, Amilly, situato a poche decine di chilometri da Parigi. Sono circa mille chilometri in 5 giorni, un'iniziativa nata per ricordare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il celeberrimo artista e inventore di origine fiorentina, ospitato per lungo tempo anche in Francia. La staffetta è stata inserita anche nel calendario delle iniziative dedicate a Leonardo approntato dal Comune di Vinci per il mese di luglio.

E proprio dalla casa natale di Leonardo, ad Anchiano, lunedì 1 luglio alle 8 prenderà il via questa 'folle' corsa, il Rallye, che sarà composto da una nutrita schiera di podisti e ciclisti transalpini accompagnati anche da un'atleta della Polisportiva Casarosa di Fornacette. La partenza vera e propria, quella più ufficiale, avverrà però da Calcinaia alle ore 11 di lunedì 1 luglio in Piazza Indipendenza, alla presenza della vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, del presidente della Regione Centro-Val di Loira, Fraçois Bonneau, dell'Onorevole della Repubblica Italiana, Lucia Ciampi, del consigliere della Regione Centro Val di Loira, Jalila Gaboret, del sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, dell’assessore al gemellaggio, Flavio Tani e dell’assessore del Comune di Amilly, Jean-Charles Lavier.

Sotto le bandiere dell’Europa, della Francia e dell’Italia la corsa partirà poi alla volta di Amilly, dove arriverà sabato 6 luglio proprio in occasione della Festa dell’Europa che avrà all’onore quest’anno la Regione Toscana. Tutti i podisti e chiunque lo desideri è invitato a partecipare al primo tratto della corsa nel territorio calcinaiolo. Anche una piccola rappresentanza dei dipendenti del Comune di Calcinaia accompagnerà la staffetta.