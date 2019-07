I massimi esperti mondiali di Biologia Sintetica alla Normale

E' iniziata questa mattina, 22 luglio, e si protrarrà fino a venerdì 26 la Summer School della Normale dedicata al settore di avanguardia della ricerca, la Biologia sintetica. I massimi esperti mondiali del settore svolgeranno una serie di lezioni e worshop, presso la scuola di eccellenza con l’obiettivo di discutere i traguardi e le sfide di una scienza che promette di riscrivere lo stesso codice della vita. Hanno avuto accesso alla scuola estiva dottori di ricerca, laureati in possesso di un master, accademici e ricercatori, bioingegneri ed esperti di settore dall’Italia e dall’estero.

La Summer School su 'Synthetic and Systems Biology' è stata la prima scuola estiva internazionale sulla biologia sintetica, quest’anno giunta alla sesta edizione. I docenti della scuola sono tutti di chiara fama internazionale e i partecipanti provengono da tutti i continenti. Tra essi Adam Arkin, Direttore del Center for the Utilization of Biological Engineering in Space – NASA, e Jason Chin, del Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology di Cambridge, che di recente è riuscito per la prima volta a costruire in laboratorio l’intero materiale genetico dell’Escherichia coli, un batterio che costituisce parte integrante della normale flora intestinale dell’uomo e di altri animali (lo studio è stato pubblicato su Nature).

Lo studio del prof. Chin, che ha riprogettato a livello computazionale il genoma del batterio, dimostra che esistono nuove possibilità nello sviluppo della vita. Il genoma sintetico del prof. Chin infatti ha un codice genetico compresso, che facilita la sintesi di proteine contenenti aminoacidi non naturali, ampliando la diversità chimica delle proteine che possono essere geneticamente codificate. La Summer School è organizzata dal Laboratorio di Biologia della Scuola Normale Bio@SNS diretto dal prof. Antonino Cattaneo, insieme al prof. Giuseppe Nicosia (Cambridge University).

Il direttore di Bio@SNS Antonino Cattaneo (Foto sito Normale)