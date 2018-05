Si aggirano fra le abitazioni ma vengono notati: la Polizia li mette in fuga

Furto sventato questa notte, fra il 13 ed il 14 maggio, dalla Polizia di Pisa. Gli agenti, in via del Castagnolo a San Piero a Grado, hanno recuperato un furgone rubato nella stessa serata in zona da parte di alcuni malviventi, che una volta sorpresi vicini alle case sono scappati. Probabilmente il mezzo era destinato ad essere usato, come succede in questi casi, per un altro colpo.

La banda era composta da più persone. L'allarme è stato dato da un residente del posto, che ha visto il gruppo aggirarsi fra le abitazioni della strada parallela alla superstrada. Una voltante in pattugliamento, insieme ad un altro equipaggio inviato in supporto, ha effettuato un accurato controllo trovando i soggetti, che alla vista degli agenti sono fuggiti a bordo del furgone e di un'auto.

Dopo un breve inseguimento il mezzo pesante è stato abbandonato, con i sospettati che sono scappati probabilmente con un'altra macchina. Sono in corso le indagini per l'identificazione delle persone coinvolte.