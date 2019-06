Polizia: la dirigente della Squadra Mobile Sverdigliozzi va a Brindisi

Avanzamento di carriera verso un incarico più impegnativo per la dirigente della Squadra Mobile di Pisa Rita Sverdigliozzi, a Pisa dal 2013. Dalla settimana prossima andrà a dirigere lo stesso reparto a Brindisi, in Puglia. Nel cambio organizzativo alla Questura di Pisa, prenderà il suo posto l'attuale capo delle Volanti Fabrizio Valerio Nocita. Alle Volanti, a sua volta, passa la vicecommissario Roberta Falaschi. In un incontro presso gli uffici di via Lalli ci sono stati i saluti, con gli auguri per la sua carriera da parte del Questore Paolo Rossi.