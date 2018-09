Chiesa di San Francesco: "Dal Ministero i soldi per il restauro"

Svolta per quanto riguarda i lavori di riqualificazione della chiesa di San Francesco a Pisa. Il ministero dei Beni Culturali ha infatti deliberato lo stanziamento dei soldi necessari per restaurare l'intero complesso: chiesa, chiosttro e convento. A dare l'annuncio su Facebook il sindaco di Pisa, Michele Conti, che nela giornata di ieri, venerdì 28 settembre, ha incontrato insieme al sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Bergonzoni il soprintendente Andrea Muzzi.

"Fra i tanti temi sul tavolo - scrive Conti su Facebook - l’ormai imminente apertura de Museo delle Antiche Navi Romane e, come avevo promesso, il restauro della chiesa di San Francesco. La buona notizia è che i circa cinque milioni e mezzo per il restauro completo sono già disponibili, deliberati dal ministero dei Beni Culturali e andranno a gara in tempi brevi".