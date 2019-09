Continental: a Pisa a rischio 500 posti di lavoro

Cinquecento posti di lavoro a rischio nella sede pisana della Continental nell'ambito di un programma complessivo di riduzione dei costi. La notizia è stata resa nota dalla stessa azienda tedesca che ha fatto il punto sulle strategie aziendale per i prossimi 10 anni. Tra il 2023 e il 2028 lo stabilimento di Pisa, che al momento occupa 940 persone e produce componenti idrauliche per motori a iniezione, sarà interessato da cambiamenti che riguarderanno 500 persone. Per le rimanenti 440 è previsto un trasferimento in aree funzionali simili.

Grande preoccupazione è stata espressa dal segretario generale Cgil Pisa Mario Fuso: "La preoccupazione tra i lavoratori è enorme e l'attenzione della Fiom e della Cgil di Pisa è fortissima. Due stabilimenti nel Pisano (San Piero a Grado e Fauglia, ndr) con un'attività che coinvolge più di mille persone sono un punto fisso nel cuore e nella testa di tutta la Camera del Lavoro di Pisa: quei lavoratori e quelle lavoratrici non rimarranno soli".

"Il nostro impegno sarà pieno nella difesa dei posti di lavoro e del reddito di centinaia di lavoratori, ma soprattutto sarà determinato nell'indirizzare gli investimenti di Continental verso la componentistica per la trazione elettrica, uno scenario futuro obbligato - prosegue Fuso - soprattutto sarà compito del sindacato governare una transizione che dal modello tradizionale dovrà evolvere, necessariamente, a quello elettrico. Le preoccupazioni giuste dei lavoratori devono indurre tutto il territorio ad accettare la grande sfida del cambiamento. Coinvolgeremo le Istituzioni Locali, la Regione e soprattutto le straordinarie competenze universitarie presenti a Pisa. In questa direzione ci aspettiamo una risposta positiva anche da parte dell'Unione Industriali”.