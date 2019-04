Verde pubblico a Pisa: via alla rimozione di 32 pini lungo l'Aurelia

Parte mercoledì 3 aprile l’intervento di Euroambiente, l’azienda affidataria del Global Service del verde e arredo urbano del comune di Pisa, per effettuare 32 rimozioni di pini lungo l’Aurelia risultati potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, a causa di problemi di instabilità, come risulta dalla perizia fitosanitaria e statica presente nelle schede redatte dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa. La pericolosità dei pini è determinata anche dalla posizione degli alberi ammalorati che, trovandosi lungo una strada ad intensa circolazione, costituiscono un elemento di grave pericolo per gli automobilisti, soprattutto quando si verificano eventi atmosferici caratterizzati da forti venti.

"L’intervento di rinnovo e manutenzione delle alberature - spiega l’assessore al verde urbano Raffaele Latrofa - riguarderà in totale 51 alberi, di cui 32 sono risultati da rimuovere perché malati o troppo inclinati e 19 da potare. Come abbiamo già ripetuto più volte, al necessario abbattimento delle piante ritenute pericolose seguirà la ripiantumazione di un numero anche superiore di alberature, che verranno piantumate nei mesi invernali, in questo caso non lungo la strada, dato che non c’è abbastanza spazio tra la scarpata e la sede stradale, ma in una zona limitrofa all’Aurelia".

Per permettere lo svolgimento dei lavori da mercoledì 3 aprile fino al termine dei lavori, comunque non oltre venerdì 19 aprile, sarà allestito un cantiere mobile di circa 15/20 metri che determinerà un senso unico alternato con movieri per il tratto interessato dai lavori.

Nello specifico saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità con lavori in stato di avanzamento: via Aurelia, da via Darsena a via di Gargalone (primo ingresso Ikea) - Senso unico alternato regolato da movieri muniti di paletta o bandiera e casacca ad alta visibilità, con lavori in stato di avanzamento con orario 9.00-19.00 nel tratto da via Darsena alla rampa d’uscita della superstrada FI-PI-LI e 7.00-19.00 nel tratto seguente direzione Sud fino a via di Gargalone.