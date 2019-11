Pini troppo inclinati, pericolo caduta: in corso l'abbattimento

Lavori in corso in piazza Toniolo a Pisa. Sono infatti iniziate da parte del personale di Euroambiente le attività di abbattimento di tre piante adulte di pino domestico (Pinus pinea).

In via precauzionale è stato deciso il loro abbattimento, che verrà completato nel giro di pochi giorni, a causa di una riscontrata inclinazione anomala. Le piante, di un’altezza variabile tra i 15 e i 20 metri, erano oggetto di un costante monitoraggio da parte del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa.

Una loro ipotetica caduta o di parte di esse avrebbe causato gravi conseguenze per la zona, di per sé trafficata da mezzi pubblici e privati e molto frequentata durante tutto l’anno. Da qui la decisione di abbatterle.