Pontedera, manutenzione del verde lungo la ferrovia: possibili rumori notturni

Potrebbero verificarsi dei disagi e del rumore nella notte tra domenica 10 febbraio e lunedì 11 febbraio, lungo la ferrovia, in viale della Repubblica, nel tratto tra piazza Unità d'Italia (stazione) e via Manzoni, a Pontedera.

Il Comune ha infatti emesso una ordinanza nella quale si autorizzano i lavori per la manutenzione straordinaria del verde in quel tratto del viale.

I lavori, che saranno svolti dalla cooperativa Ponteverde, potrebbero protrarsi fino a notte fonda. Per l'occasione sarà vietata la sosta in quel tratto di via della Repubblica e si restringerà la carreggiata di marcia. La Polizia Locale sarà presente e provvederà a monitorare e gestire la circolazione stradale.

I lavori sono necessari per mettere in sicurezza il traffico ferroviario essendo l'area verde e gli alberi a ridosso della linea. Peraltro i lavori si svolgono in questi particolari orari proprio per permettere alle Ferrovie di disalimentare la tensione elettrica sulla linea adiacente.