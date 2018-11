Taglio di albero pericolante in via San Ranierino: modifiche al traffico

Chiusura al traffico veicolare mercoledì 28 novembre in via San Ranierino all’altezza del civico 9, dalle ore 7, a causa del taglio urgente di un albero ad alto fusto, un leccio risultato pericolante. Dalle ore 11 sarà applicato il restringimento di carreggiata. Il traffico sarà veicolato nel percorso alternativo per via Maffi: via C. Matilde, via del Brennero, San Zeno, via Buonarroti, via San Lorenzo, via Consoli del Mare, via dei Mille, via D. G. Boschi, piazza Arcivescovado, via Corta.

