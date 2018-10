Ghezzano: taglio del nastro per 'Casa San Giovanni'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È fissata per lunedì 8 ottobre alle ore 18,00 l'inaugurazione di una nuova Casa di Accoglienza presso la Chiesa di San Giovanni Battista in via Achille Grandi 47, Ghezzano. La 'Casa San Giovanni' è una casa parrocchiale che la chiesa di Ghezzano offre agli studenti: verranno ospitati ben 11 studenti stranieri in difficoltà grazie all'aiuto dell'Associazione Sante Malatesta Onlus. L'edificio è stato negli ultimi tempi ristrutturato e reso accogliente grazie all'impegno dei parrocchiani.



La cerimonia sarà aperta da un S. Rosario alle ore 17,30, successivamente una S. Messa alle ore 18,00 in suffragio dei defunti di Ghezzano e a seguire l'inaugurazione della Casa di Accoglienza ( Ex Canonica ) con la partecipazione dell'Arcivescovo S.E. Giovanni Paolo Benotto, del sindaco di San Giuliano Terme Sergio di Maio, del presidente dell'Associazione Sante Malatesta Ing. Pietro Barbucci e di un membro del gruppo Caritas parrocchiale.



Per info: http://santemalatesta.it/