Verde urbano: prosegue il progetto di rinnovo arboreo del Comune

Nell’ambito del piano di rinnovo arboreo portato avanti dal comune di Pisa, a partire da lunedì 1 aprile iniziano i lavori di rimozione di 23 alberi lungo la via Pietrasantina, lato fosso, dal parcheggio fino al Fiume Morto. Si tratta di piante di tiglio pericolanti, risultate cariate all’interno del fusto, sulla base degli studi effettuati dagli agronomi dell’Università di Pisa.

"In base al monitoraggio effettuato pianta per pianta in tutti i quartieri della città - spiega l’assessore al verde urbano Raffaele Latrofa - stiamo portando avanti un’operazione di rinnovo arboreo del patrimonio verde urbano. Ogni albero presente in città è stato precedentemente schedato dai tecnici di Euroambiente, mediante una convenzione con la facoltà di Agraria dell’Università di Pisa, che ha certificato ogni pianta, stabilendo i casi che necessitano la rimozione, in base a criteri di malattia o pericolosità. Al necessario abbattimento seguirà la ripiantumazione di un numero anche superiore di alberature, scegliendo però essenze con apparato radicale profondo, che non danneggiano l’asfalto e i marciapiedi circostanti".

I 23 tigli cariati verranno rimossi dagli operai di Euroambiente e sostituiti con nuove piante che saranno collocate nella stessa zona o in aree verdi all’interno dello stesso quartiere, a inizio inverno, nella stagione idonea alla ripiantumazione. Per permettere lo svolgimento dei lavori da lunedì 1 fino al 9 aprile con orario 7-17, saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità, con lavori in stato di avanzamento: in via Pietrasantina, da via Fazio degli Uberti al confine comunale, sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri muniti di paletta e giubbotto ad alta visibilità.