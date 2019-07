'Tale e Quale Show' 2019: c'è anche il pisano David Pratelli

Ci sarà anche l'attore e comico pisano David Pratelli nell'edizione 2019 del fortunato programma Rai 'Tale e Quale Show'. Il cast completo della prossima edizione è stato svelato da Carlo Conti durante la presentazione dei palinsesti autunnali. Il conduttore, da nove edizioni al timone del programma dedicato alla musica e alle imitazioni, ha elencato i 12 concorrenti che a partire da venerdì 13 settembre si sfideranno in prima serata su Rai Uno.

Quello di Pratelli è un ritorno, avendo già partecipato alle prime due edizioni del programma. Per l'imitatore di Ponsacco sarà come 'giocare in casa', data la sua grande abilità nel vestire i panni di personaggi famosi. Come quando comparve a Buona Domenica nei panni di Ciccio Graziani, oppure come Claudio Ranieri a Controcampo. La partecipazione a programmi tv è andata poi in crescendo, fino a questo ritorno in seno alla Rai.

Tale e Quale Show 2019, i nomi dei concorrenti

Di seguito, l’elenco di tutti i concorrenti della nona edizione di Tale e Quale Show:

- Jessica Morlacchi (cantante e bassista ex Gazosa, già vista a Ora o mai più);

- Lidia Schillaci (cantante solista nel coro di Ballando con le stelle);

- Tiziana Rivale (cantante che vinse il Festival di Sanremo);

- Sara Facciolini (ballerina e showgirl);

- Flora Canto (ex tronista e attrice compagna di Enrico Brignano);

- Eva Grimaldi (attrice ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi);

- Agostino Penna (cantante apparso spesso in tv, anche a Uomini e Donne);

- Davide De Marinis (cantautore che ha partecipato a Ora o mai più);

- David Pratelli (attore e imitatore);

- Francesco Monte (ex tronista e concorrente del Grande Fratello Vip);

- Gigi e Ross (duo di comici e conduttori che valgono come un unico concorrente);

- Francesco Pannofino (attore e doppiatore).

Tale e Quale Show, il regolamento

I personaggi del mondo dello spettacolo che gareggiano al programma devono imitare in ogni puntata un personaggio diverso della musica italiana e internazionale, aiutati per tutta la settimana da una squadra di coach che ha il compito di seguirli nelle loro performance di ballo, canto e recitazione. Le esibizioni sono valutate da una giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che, salvo nuove comunicazioni, dovrebbe essere confermata anche quest’anno.