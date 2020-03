Coronavirus: al via i tamponi in auto, come i 'pit stop'

Dopo alcune esperienze pilota, parte su tutto il territorio dell'Azienda Usl Toscana nord ovest l'attività dei 'tamponi in auto', rivolta a cittadini asintomatici segnalati dai servizi di Igiene e sanità pubblica e di Medicina aziendale ed a dipendenti che non hanno avuto contatti stretti con casi positivi.

Per quanto riguarda i comuni cittadini 'esterni' al mondo Usl è in fase di definizione una lista Cup dedicata in ogni zona del distretto sanitario. Le persone da sottoporre a tampone tramite 'drive thru', cioè arrivando e facendo il test in auto senza scendere, saranno individuati attraverso procedure aziendali. L'elenco verrà inviato al Centro Unico Prenotazioni che formerà la lista e avvertirà gli utenti. Il tampone verrà effettuato da personale infermieristico dedicato.

Il servizio partirà in tutte le zone, con attività sia al mattino che al pomeriggio, ed il primo territorio ad attivarsi nella nuova modalità sarà da oggi, 31 marzo, l'Isola D'Elba: il test verrà eseguito a Rio Marina con un camper. Mercoledì 1 aprile è previsto l'avvio degli esami con la lista Cup nella zona Apuane (ad Avenza), in quella Pisana (via Garibaldi), Valdera (via Mattei), Versilia (Villa Pergher). Giovedì partirà il servizio nella nuova modalità anche nella Piana di Lucca (ingresso Campo di Marte in prossimità del vecchio Pronto Soccorso). L'attività è in fase di programmazione e partirà entro breve anche in Lunigiana, Valle del Serchio, Livorno e Valli Etrusche.

"Il test drive thru (o drive through) - spiega il direttore sanitario dell'Azienda Usl Toscana nord ovest Lorenzo Roti - prevede l'esecuzione del tampone direttamente alla persona che può restare a bordo della propria automobile. E' una modalità di effettuazione del test che velocizza l'attività e rende possibile di eseguire più tamponi, in sicurezza, senza la necessità di andare a domicilio".