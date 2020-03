Coronavirus: 44 nuovi casi positivi in Toscana

Sono 44 in Toscana i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus dall'ultimo monitoraggio comunicato mercoledì pomeriggio 11 marzo. I test sono stati eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 30 nel laboratorio di Careggi, 6 nel laboratorio di Pisa, 8 nel laboratorio di Siena.

I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell'assessorato al Ministero della salute.

A Pisa un nuovo caso: si tratta di un uomo di 84 anni ricoverato nell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

Per quanto riguarda il territorio di competenza dell'Asl Toscana Nord Ovest, nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, si è verificato un nuovo decesso all’ospedale di Lucca: si tratta di un uomo di 77 anni, di Lucca, che era ricoverato dall’8 marzo in condizioni critiche in Malattie infettive.

Ad oggi in Toscana sono complessivamente 364 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 86 Firenze, 43 Pistoia, 25 Prato (totale Asl centro: 154), 49 Lucca, 40 Massa Carrara, 34 Pisa, 16 Livorno (totale Asl nord ovest: 139), 16 Grosseto, 41 Siena, 14 Arezzo (totale sud est: 71).

Ad oggi sono 2 i casi di guarigione virale (negativizzati), 5 i casi clinicamente guariti e 5 i deceduti (a confermare se la morte vada imputata

al virus dovrà essere l'Istituto superiore di sanità). Sono, quindi, 352 quelli attualmente positivi.

Dal 1° febbraio a oggi, sono in tutto 3165 i tamponi eseguiti nei tre laboratori.

Dal monitoraggio giornaliero sono 5.775 le persone in isolamento domiciliare, di cui 2.675 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Sono 2.163 persone nella Asl centro (Firenze - Empoli - Prato - Pistoia), 221 persone nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno) e 291 nella sud est (Arezzo - Siena - Grosseto).