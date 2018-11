Tangenziale a nord-est, La Città Ecologica: "Una ferita nel paesaggio della campagna pisana"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Città Ecologica concorda con l’affermazione dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa, Prof. Ing. Massimo Dringoli: il sottopasso dei Condotti creerebbe “un taglio nel territorio lungo almeno 300 metri, largo circa 12 fino ad una profondità di circa 9 metri, che costituirebbe una profonda ferita nel paesaggio della campagna pisana, irrimediabilmente colpita nella sua naturale continuità”.

Ma come non vedere che è la tangenziale stessa che costituirebbe una ferita, meno profonda forse, ma sicuramente più estesa e grave alla naturale continuità della campagna pisana, giustamente così cara all’Assessore, a noi ed ai cittadini pisani? Tale ferita non sarebbe mitigata ma aggravata dalla ventilata demolizione e ricostruzione in altro luogo di un tratto dell’Acquedotto mediceo, oltre tutto rendendo problematica la realizzazione della “pista ciclabile che colleghi Pisa con San Giuliano” prevista dal Programma elettorale del Sindaco Conti. La vera domanda è un’altra. È realmente necessario oggi spendere decine di milioni di Euro per realizzare ancora strade, incentivando così ulteriormente l’uso dell’auto? Non c’è già una viabilità che consente l’attraversamento della città? Non è possibile mettere in campo azioni che incentivino l’uso della A12 anche a questo scopo? La Città Ecologica ritiene che i soldi pubblici vadano oggi spesi per opere che puntino alla riduzione delle emissioni serra e quindi contrastino il riscaldamento globale che già si manifesta con eventi estremi e drammatici (incendi, alluvioni,..).

Quindi, in tema di mobilità, per creare infrastrutture che consentano una drastica riduzione dell’uso dell’auto attraverso la realizzazione di un sistema di tram-treno dell’area vasta Livorno-Pisa-Lucca con linee urbane nelle singole città e una reale rete di piste ciclabili e ciclovie.

Pisa, 20 novembre 2018

Associazione ambientalista La Città Ecologica