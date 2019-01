Tavola rotonda - San Paolo a Ripa d'Arno: storia, arte, restauro di una chiesa restituita al culto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Colpita da una serie di episodi dovuti ad una situazione di grave dissesto strutturale e chiusa per motivi di sicurezza tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno è stata sottoposta in questi anni a un complesso intervento di consolidamento e di restauro ormai giunto al termine. L’attesa è stata lunga e lo sguardo dei fedeli e dei Pisani non si è mai distolto dal cantiere: il Consiglio Pastorale di San Paolo – che abbraccia anche le parrocchie di San Giovanni al Gatano e di Santa Lucia – ha perciò deciso di annunciare alla cittadinanza l’imminente riapertura organizzando una Tavola Rotonda dal titolo San Paolo a Ripa d’Arno. Storia, arte, restauro di una chiesa restituita al culto, in programma sabato 26 gennaio alle 10,30 nell’Aula Magna del Polo “Le Benedettine”, piazza San Paolo n. 16, gentilmente concessa dall’Università di Pisa. A tracciare il profilo storico e storico-artistico saranno rispettivamente Maria Luisa Ceccarelli Lemut, già professore ordinario di Storia medievale nell’Ateneo pisano, e Lorenzo Carletti, docente di Storia dell’Arte nella scuola secondaria di secondo grado, mentre gli interventi strutturali verranno illustrati da Claudio Barandoni e da Loriano Crecchi, i tecnici-progettisti e i direttori dei lavori che hanno consentito allo splendido edificio di culto di tornare alla vita. Modererà l’incontro Valentina Landucci del quotidiano «Il Tirreno».

